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НБУ значительно повысил курс евро

Новости » Финансы    04.01.2019 - 18:13
НБУ значительно повысил курс евро
Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 37 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 49 копеек до 31,59 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 января установлен на таком уровне:

3159,7029 гривны за 100 евро (+37,6772 грн).

При этом курс евро на 4 января составляет 3122,0257 гривны за 100 евро.

НБУ значительно повысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 3 копейки до 31,85 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,15 - 31,50 (30,15 - 31,65 - 3 января), продажи 31,30 - 32,25 (31,50 - 32,60 - 3 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,24 (31,24 - 3 января), продажи - 31,85 (31,88 - 3 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 32 копейки 31,56 грн/евро. Курс покупки составляет 31,53 грн/евро.

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