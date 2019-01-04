НБУ значно підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 37 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 49 копійок до 31,59 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 січня встановлено на такому рівні:

3159,7029 гривні за 100 євро (+37,6772 грн).

При цьому курс євро на 4 січня становить 3122,0257 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 3 копійки до 31,85 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,15 - 31,50 (30,15 - 31,65 - 3 січня), продажу 31,30 - 32,25 (31,50 - 32,60 - 3 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,24 (31,24 - 3 січня), продажу - 31,85 (31,88 - 3 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 32 копійки 31,56 грн/євро. Курс покупки становить 31,53 грн/євро.