НБУ значительно понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 49 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 49 копеек до 31,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 января установлен на таком уровне:

3122,0257 гривны за 100 евро (-49,3881 грн).

При этом курс евро на 29 декабря составляет 3171,4138 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 27 копеек до 31,88 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,15 - 31,65 (30,33 - 31,85 - 29 декабря), продажи 31,50 - 32,60 (31,65 - 32,60 - 29 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,24 (31,49 - 29 декабря), продажи - 31,88 (32,15 - 29 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 55 копеек 31,24 грн/евро. Курс покупки составляет 31,20 грн/евро.