НБУ зміцнює курс гривні: чи буде знову дорожчати долар

Минулого тижня НБУ посилив гривню до нового рекорду цього року та зменшив інтервенції з продажу валюти. Водночас центробанку доведеться перейти до поступового послаблення курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, дефіцит валюти продовжив зменшуватися. З огляду на дещо менші дисбаланси, НБУ продав із резервів 514 млн доларів, що на 31% менше від попереднього тижня. Цей обсяг значно нижче від середньотижневого обсягу інтервенцій із продажу валюти за період повномасштабної війни.

Одночасно зі зменшенням інтервенцій НБУ не оминув можливості посилити гривню ще більше - офіційний курс гривні укріпився за минулий тиждень на 0,5% до 41,21 грн/долар, максимуму з жовтня минулого року, йдеться в огляді.

Прогноз курсу

Аналітики зазначають що НБУ зберігає курс гривні міцним, попри збереження значних дисбалансів на валютному ринку. Імовірно, така політика НБУ підкріплена впевненістю в тому, що надходження зовнішньої фінансової допомоги будуть залишатися значними протягом тривалого періоду, тож зовнішні дисбаланси без проблем будуть компенсовані грантами та кредитами від партнерів України.

"Утім, такий підхід робить економіку вкрай вразливою до можливих негативних подій, і навряд чи політика міцної гривні є виправданою. Тож ми очікуємо переходу НБУ до поступового послаблення курсу", - прогнозують в компанії ICU.