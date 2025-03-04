Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні
Падіння курсу долара останнім часом було ситуативним. Національному банку України доведеться поновити девальвацію гривні вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, чергова необхідність сплати податків збільшила пропозицію валюти від експортерів наприкінці лютого.
Курс долара впав до мінімуму за три місяці - 41,43 гривень на 3 березня.
Водночас дефіцит валюти на ринку залишався значним, що не завадило НБУ посилити офіційний курс гривні до нового рекорду цього року. Завдяки меншому дефіциту валюти НБУ минулого тижня знизив обсяг інтервенцій на 38%, проте він залишався значним на рівні 742 млн доларів.
"Однак ми очікуємо, що в найближчі тижні НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/долар до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, курс долара падав два місяці поспіль - січні та лютому 2025 року. У підсумку курс впав з 42,03 до 41,51 гривень. При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище 45 гривень.