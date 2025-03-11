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НБУ укрепляет курс гривны: будет ли снова дорожать доллар

Украина, Вторник 11 марта 2025 08:15
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НБУ укрепляет курс гривны: будет ли снова дорожать доллар Фото: Курс доллара будет расти, прогнозируют аналитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе НБУ усилил гривну до нового рекорда этого года и уменьшил интервенции по продаже валюты. В то же время центробанку придется перейти к постепенному ослаблению курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, дефицит валюты продолжил уменьшаться. Учитывая несколько меньшие дисбалансы, НБУ продал из резервов 514 млн долларов, что на 31% меньше предыдущей недели. Этот объем значительно ниже средненедельного объема интервенций по продаже валюты за период полномасштабной войны.

НБУ укрепляет курс гривны: будет ли снова дорожать доллар

Одновременно с уменьшением интервенций НБУ не упустил возможности усилить гривну еще больше - официальный курс гривны укрепился за прошедшую неделю на 0,5% до 41,21 грн/доллар, максимума с октября прошлого года, говорится в обзоре.

Прогноз курса

Аналитики отмечают, что НБУ сохраняет курс гривны крепким, несмотря на сохранение значительных дисбалансов на валютном рынке. Вероятно, такая политика НБУ подкреплена уверенностью в том, что поступления внешней финансовой помощи будут оставаться значительными в течение длительного периода, поэтому внешние дисбалансы без проблем будут компенсированы грантами и кредитами от партнеров Украины.

"Впрочем, такой подход делает экономику крайне уязвимой к возможным негативным событиям, и вряд ли политика крепкой гривны является оправданной. Поэтому мы ожидаем перехода НБУ к постепенному ослаблению курса", - прогнозируют в компании ICU.

Ранее аналитики ICU прогнозировали, что в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/доллар до конца текущего года.

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