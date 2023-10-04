ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ змінив курс долара: на що він впливає

Україна, Середа 04 жовтня 2023 13:33
UA EN RU
НБУ змінив курс долара: на що він впливає Фото: курс долара зріс до  36,60 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу гривні до долара за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Воно становить 36,6034 грн/долар, що лише на 1 копійку вище порівняно з офіційним курсом НБУ на 4 жовтня (36,5901 грн/долар).

НБУ змінив курс долара: на що він впливає

Наступним кроком НБУ стане встановлення офіційного курсу на 5 жовтня. Цей курс суттєво не відрізняється від довідкового курсу.

Дані торгів на міжбанку свідчать, що курс сьогодні впав до 36,575-36,62 (купівля-продаж).

НБУ змінив курс долара: на що він впливає

www.udinform.com

Курс НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

НБУ після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за наслідками торгів на міжбанківському валютному ринку на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Як заявив за підсумками першого дня дії нових правил глава НБУ Андрій Пишний, перехід до нового режиму викликав зростання попиту на валюту на міжбанку. НБУ продав 3 жовтня "скільки потрібно", щоб задовольнити цей попит та стабілізувати ситуацію.

Як заявив заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук, обсяги продажу НБУ були "досить високими, вищими, ніж зазвичай", що було очікувано центробанком.

Ніколайчук також повідомив, що продавці в перший день притримували валюту, через що НБУ збільшив продаж з резервів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського