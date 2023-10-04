НБУ изменил курс доллара: на что он влияет

Национальный банк Украины обнародовал справочное значение курса гривны к доллару по результатам торгов на межбанковском валютном рынке 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Оно составляет 36,6034 грн/доллар, что всего на 1 копейку выше по сравнению, официальным курсом НБУ на 4 октября (36,5901 грн/доллар).

Следующим шагом НБУ станет установление официального курса на 5 октября. Этот курс значительно не отличается от справочного курса.

Данные торгов на межбанке свидетельствуют, что курс сегодня упал до 36,575-36,62 (покупка-продажа).

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Курс НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

НБУ после отказа от фиксированного курса установил на 4 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке на таком уровне: 36,5901 гривен за 1 доллар (+0,0215 грн).

Как заявил по итогам первого дня действия новых правил глава НБУ Андрей Пышный, переход к новому режиму вызвал рост спроса на валюту на межбанке. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.

Как заявил заместитель председателя НБУ Сергея Николайчук, объемы продаж НБУ были "достаточно высокими, выше обычного", что было ожидаемое центробанком.

Николайчук также сообщил, что продавцы в первый день придерживали валюту, из-за чего НБУ увеличил продажу из резервов.