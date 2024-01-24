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НБУ збиратиме інформацію про фінансові операції боржників за кредитами

Фото: НБУ буде збирати інформацію про боржників банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк затвердив Правила подання звітності про активні операції банків фінансових компаній кредитних спілок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням прес-службу НБУ.

Інформація збиратиметься для оцінки ефективності управління кредитним ризиком.

Згідно з рішенням, до НБУ буде подаватиметься звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).

Звіти будуть містити інформацію про операції з видів фінансових послуг, операції з цінними паперами, дебіторську заборгованість, похідні фінансові інструменти (деривативи) та операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, а також інформацію про боржника та осіб, пов'язаних з боржником, та активну операцією.

Інформацію буде подаватися частково з 1 липня та в повному обсязі з 1 жовтня 2024 року.

Кредитні ризики банків

Національний банк у 2023 році провів оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу після майже дворічної перерви, спричиненої повномасштабною війною. В межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

Під час презентації звіту у грудні директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова сказала, що проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал.

Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу.

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