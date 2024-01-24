НБУ будет собирать информацию о финансовых операциях должников по кредитам

Информация собирается для оценки эффективности управления кредитным риском.

Согласно решению, в НБУ будет подаваться отчетность об активных операциях, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) должника равна или превышает 50 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

Отчеты будут содержать информацию об операциях по видам финансовых услуг, операциях с ценными бумагами, дебиторской задолженности, производных финансовых инструментах (деривативах) и операциях по размещению средств на корреспондентских счетах в других банках, а также информацию о должнике и лицах, связанных с должником , и активной операции.

Информация будет подаваться частично с 1 июля и в полном объеме с 1 октября 2024 года.

Кредитные риски банков

Национальный банк в 2023 году провел оценку устойчивости банков и банковской системы в условиях военного времени после почти двухлетнего перерыва, вызванного полномасштабной войной. В рамках этого процесса проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей более 90% в чистых активах сектора.

Во время презентации отчета в декабре директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сказала, что проведенная Национальным банком Украины в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков , три из которых имеют риск полностью потерять капитал.

Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу.