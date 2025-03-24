НБУ увеличил продажу валюты из резервов для поддержки гривны

Спрос на валюту в марте 2025 года остается на относительно низком уровне. На прошлой неделе Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 17-21 марта 1025 года продал на межбанковском валютном рынке 643,60 млн долларов.

Это на 18% больше, чем в течение предыдущей недели 10-14 марта - 545,20 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 8,501 млрд долларов, что пока больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (5,2 млрд долларов).

Однако в марте Украина уже получила почти 1 млрд долларов от Великобритании и 1 млрд евро ЕС за счет российских активов. Ожидаются еще поступления от ЕС и МВФ, и в итоге объем продажи валюты будет компенсирован.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Официальный курс доллара на прошлой неделе колебался в узком диапазоне. В итоге доллар подорожал всего на 2 копейки до 41,52 гривен.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара не изменился - 41,75 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, курс доллара к гривне снижается в последнее время из-за сезонного увеличения предложения валюты и уменьшения спроса.

По данным НБУ, в условиях войны в Украине существует структурный дефицит валюты в частном секторе, который покрывает НБУ. В то же время в государственном секторе - профицит валюты.