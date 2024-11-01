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НБУ збільшив продаж доларів для підтримки гривні до максимуму цього року

Україна, П'ятниця 01 листопада 2024 08:19
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НБУ збільшив продаж доларів для підтримки гривні до максимуму цього року Фото: НБУ продав у жовтні 3,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у жовтні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше, ніж у вересні (3,214 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Інтервенції НБУ у жовтні були максимальними у 2024 році.

НБУ збільшив продаж доларів для підтримки гривні до максимуму цього року

З початку року НБУ продав на міжбанку 26,806 млрд доларів.

НБУ збільшив продаж доларів для підтримки гривні до максимуму цього року

У жовтні Україна отримувала 1,4 млрд доларів міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету: кредит від Канади на 300 млрд доларів і транш МВФ на 1,1 млрд доларів.

НБУ збільшив продаж доларів для підтримки гривні до максимуму цього року

https://mof.gov.ua/

З початку року допомога досягла 25,9 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні більші, ніж допомога Києву. У жовтні міжнародні резерви України мають скоротитись.

Однак до кінця року Україна очікує отримати близько 15 млрд доларів. У підсумку за прогнозом НБУ допомога досягне 41,5 млрд доларів і буде значно меншою за інтервенції НБУ на міжбанку.

Курс долара в жовтні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи чи знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Курс долара коливався протягом жовтня у діапазоні від 41,17 до 41,37 грн/долар. За жовтень курс долара зріс на 0,3% (з 41,16 до 41,27 грн/долар). З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 жовтня 2023 року).

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс упав на 5 копійок до 41,50 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

2023 року ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд доларів. За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.

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