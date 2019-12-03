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В НБУ заявляють про переслідування сімей працівників регулятора

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 14:20
В НБУ заявляють про переслідування сімей працівників регулятора
Фото: Катерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

В НБУ скаржаться на акції протесту біля будинків співробітників

Тиск на співробітників Національного банку України (НБУ) переростає в переслідування, в тому числі сімей працівників регулятора. Про це у Facebook повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, сьогодні вранці група протестувальників влаштувала акцію біля її будинку. А вчора у селищі під Києвом пройшла акція проти глави НБУ Якова Смолія, а в Києві в будинок, де проживає дочка Смолія з сім'єю, намагалася потрапити знімальна група телеканалу "1+1".

"Тиск на посадових осіб НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за рамки здорового глузду. Спочатку вони йшли в суди, щоб заборонити нам працювати. Не вийшло...До тиску на колектив НБУ додалося особисте переслідування окремих посадових осіб НБУ та їх сімей", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, раніше Нацбанк заявив про атаку з боку олігарха Ігоря Коломойського у вигляді "замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ і проплачених мітингів під стінами НБУ".

Крім того, НБУ подав до суду на нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського через звинувачення в тому, що керівництво Нацбанку організувало "злодійську схему".

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