НБУ затвердив перелік з 21 банку для перевірки стійкості

За даними пресслужби, оцінка стійкості у 2025 році здійснюватиметься відповідно до стандартного порядку. Відновлення стандартної оцінки передбачене домовленостями із МВФ та ЄС для реалізації програми Ukraine Facility.

Оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review - AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, повідомили в пресслужбі.

У переліку такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

УКРГАЗБАНК;

СЕНС БАНК;

Райффайзен Банк;

УКРСИББАНК;

ОТП БАНК;

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК;

ПРОКРЕДИТ БАНК;

КРЕДОБАНК;

ПРАВЕКС БАНК;

ПУМБ;

Південний;

ТАСКОМБАНК;

УНІВЕРСАЛ БАНК;

КРЕДИТ ДНІПРО;

ВОСТОК;

А-БАНК;

МТБ БАНК;

Львів.

"Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року", - йдеться в повідомленні.