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НБУ затвердив перелік з 21 банку для перевірки стійкості

Фото: НБУ перевірить стійкість 21 банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До переліку включений 21 банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу НБУ.

За даними пресслужби, оцінка стійкості у 2025 році здійснюватиметься відповідно до стандартного порядку. Відновлення стандартної оцінки передбачене домовленостями із МВФ та ЄС для реалізації програми Ukraine Facility.

Оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review - AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, повідомили в пресслужбі.

У переліку такі банки:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрексімбанк;
  • УКРГАЗБАНК;
  • СЕНС БАНК;
  • Райффайзен Банк;
  • УКРСИББАНК;
  • ОТП БАНК;
  • КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК;
  • ПРОКРЕДИТ БАНК;
  • КРЕДОБАНК;
  • ПРАВЕКС БАНК;
  • ПУМБ;
  • Південний;
  • ТАСКОМБАНК;
  • УНІВЕРСАЛ БАНК;
  • КРЕДИТ ДНІПРО;
  • ВОСТОК;
  • А-БАНК;
  • МТБ БАНК;
  • Львів.

"Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що у 2025 році оцінка стійкості банків та банківської системи України після чотирирічної перерви здійснюватиметься за стандартною процедурою

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні працювало 62 банки. З них державними були сім банків, частка їх чистих активів становила 53,3%, а у коштах населення - 63,4%.

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