НБУ утвердил перечень из 21 банка для проверки стойкости

НБУ утвердил техническое задание для проведения оценки стойкости банков и банковской системы Украины в 2025 году. В перечень включен 21 банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, оценка стойкости в 2025 году будет проводиться в соответствии со стандартным порядком. Восстановление стандартной оценки предусмотрено договоренностями с МВФ и ЕС для реализации программы Ukraine Facility.
Оценка будет проводиться в три этапа и будет включать: оценку качества активов (asset quality review - AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости), а также стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Банки отобраны по трем критериям: размер взвешенных на риск активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов, сообщили в пресс-службе.
В перечне такие банки:
"Результаты оценки стойкости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в НБУ заявили, что в 2025 году оценка стойкости банков и банковской системы Украины после четырехлетнего перерыва будет осуществляться по стандартной процедуре
По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине работало 62 банка. Из них государственными были семь банков, доля их чистых активов составляла 53,3%, а в средствах населения - 63,4%.