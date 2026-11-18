Нові монети присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям. Усі вони мають номінал 10 гривень і виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Як виглядають нові монети

Аверс усіх трьох монет такий самий, як у звичайної обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. У центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі зображена стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами. На кожній монеті окремо виділена область, якій вона присвячена.

Реверс нових монет номіналом 10 гривень (інфографіка НБУ)

Дизайн реверсу розробила художниця Олександра Кучинська, аверс і скульптуру виконав Володимир Дем'яненко.

Скільки монет випустять і де їх можна придбати

Усі три монети є законним платіжним засобом на території України. Ними можна розраховуватися без обмежень за номіналом 10 гривень, як і звичайними обіговими монетами.

НБУ поступово введе в готівковий обіг по два мільйони монет кожного виду. Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет. Тираж кожного такого ролика становитиме 15 тисяч штук.

Придбати ролики можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів. Інформацію про початок продажу опублікують на офіційних сайтах цих установ.

Серію "Ми сильні. Ми разом" Національний банк започаткував у грудні 2025 року. Вона присвячена єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.