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НБУ запретил коллекторам использовать нецензурную лексику и угрозы должникам

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины одобрил порядок надзора за соблюдением кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований. Документ касается взаимодействия с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, новое положение должно "исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности".

Надзор за соблюдением будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.

НБУ будет осуществлять надзор путем всестороннего анализа обращений потребителей финансовых услуг, информации и документов, предоставленных потребителями, информации, размещенной на сайтах и в мобильных приложениях, а также в местах предоставления услуг информации о порядке фиксирования непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг.

В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению Национальным банком будут применяться меры воздействия, в частности будут налагаться штрафные санкции, отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле вступил в силу закон о деятельности коллекторских компаний. В законе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Регулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

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Национальный банк Украиныколлекторкредит