НБУ запретил коллекторам использовать нецензурную лексику и угрозы должникам

Как отмечается в сообщении, новое положение должно "исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности".

Надзор за соблюдением будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.

НБУ будет осуществлять надзор путем всестороннего анализа обращений потребителей финансовых услуг, информации и документов, предоставленных потребителями, информации, размещенной на сайтах и в мобильных приложениях, а также в местах предоставления услуг информации о порядке фиксирования непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг.

В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению Национальным банком будут применяться меры воздействия, в частности будут налагаться штрафные санкции, отмечается в сообщении.