НБУ заборонив колекторам використовувати нецензурну лексику та погрози до боржників

Національний банк України ухвалив порядок нагляду за додержанням кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог. Документ стосується взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначається в повідомленні, нове положення повинно "унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості".
Нагляд за додержанням здійснюватиметься у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.
НБУ здійснюватиме нагляд шляхом всебічного аналізу звернень споживачів фінансових послуг, інформації та документів, наданих споживачами, інформації, розміщеної на сайтах та в мобільних застосунках, а також у місцях надання послуг, інформації щодо порядку фіксування безпосередньої взаємодії із споживачами фінансових послуг.
У разі виявлення порушень установлених вимог щодо етичної поведінки, Національним банком застосовуватимуться заходи впливу, зокрема накладатимуться штрафні санкції, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні набув чинності закон щодо діяльності колекторських компаній. У законі прописане створення публічного Реєстру колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.
Регулятор буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.