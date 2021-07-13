НБУ заборонив колекторам використовувати нецензурну лексику та погрози до боржників

Як зазначається в повідомленні, нове положення повинно "унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості".

Нагляд за додержанням здійснюватиметься у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

НБУ здійснюватиме нагляд шляхом всебічного аналізу звернень споживачів фінансових послуг, інформації та документів, наданих споживачами, інформації, розміщеної на сайтах та в мобільних застосунках, а також у місцях надання послуг, інформації щодо порядку фіксування безпосередньої взаємодії із споживачами фінансових послуг.

У разі виявлення порушень установлених вимог щодо етичної поведінки, Національним банком застосовуватимуться заходи впливу, зокрема накладатимуться штрафні санкції, зазначається в повідомленні.