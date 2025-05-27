НБУ заморозив курс на рівні 41,5 грн/долар: чого очікувати в найближчі місяці

Як зазначається в огляді, минулого тижня Національний банк зменшив інтервенції на 18% до 618 млн доларів, однак фактична потреба в них минулого тижня була значно меншою

"За нашими підрахунками, найбільший обсяг інтервенцій був у понеділок і склав трошки менше 300 млн доларів, хоча дефіцит валюти на ринку цього дня був лише 24 млн доларів. Тож збільшеними інтервенціями в понеділок НБУ компенсував банкам валюту, продану клієнтам ще в п’ятницю, адже дефіцит валюти в той день сягнув майже 250 млн", - пишуть аналітики.

За підсумками тижня НБУ залишив офіційний курс гривні майже незмінним 41,51 грн/долар. Готівковий курс у системно важливих банках також залишився незмінним на рівні 41,2-41,7 грн/долар.

"НБУ зберігає інтервенції близькими до середньотижневого рівня за час повномасштабної війни. НБУ продовжує уникати різких коливань курсу гривні та зберігає його наразі відносно стабільним неподалік 41.5 грн/долар. Ми очікуємо подібну політику й у найближчі місяці", - йдеться в огляді.