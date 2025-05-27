НБУ заморозив курс на рівні 41,5 грн/долар: чого очікувати в найближчі місяці
Національний банк вже тривалий час утримує стабільним курс гривні до долара. Підстав очікувати на зміну політики центробанку поки що немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, минулого тижня Національний банк зменшив інтервенції на 18% до 618 млн доларів, однак фактична потреба в них минулого тижня була значно меншою
"За нашими підрахунками, найбільший обсяг інтервенцій був у понеділок і склав трошки менше 300 млн доларів, хоча дефіцит валюти на ринку цього дня був лише 24 млн доларів. Тож збільшеними інтервенціями в понеділок НБУ компенсував банкам валюту, продану клієнтам ще в п’ятницю, адже дефіцит валюти в той день сягнув майже 250 млн", - пишуть аналітики.
За підсумками тижня НБУ залишив офіційний курс гривні майже незмінним 41,51 грн/долар. Готівковий курс у системно важливих банках також залишився незмінним на рівні 41,2-41,7 грн/долар.
"НБУ зберігає інтервенції близькими до середньотижневого рівня за час повномасштабної війни. НБУ продовжує уникати різких коливань курсу гривні та зберігає його наразі відносно стабільним неподалік 41.5 грн/долар. Ми очікуємо подібну політику й у найближчі місяці", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар. Раніше очікувався курс 45 грн/долар.
Минулого тижня курс долара зріс лише на 1 копійку з 41,49 до 41,50 грн/долар. НБУ тримає курс долара стабільним біля рівня 41,50 гривень уже протягом трьох тижнів. З початку місяця курс також майже не змінився.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.