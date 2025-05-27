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НБУ заморозил курс на уровне 41,5 грн/доллар: чего ждать в ближайшие месяцы

Украина, Вторник 27 мая 2025 08:39
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НБУ заморозил курс на уровне 41,5 грн/доллар: чего ждать в ближайшие месяцы Фото: Курс доллара в ближайшие месяцы будет стабильным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк уже длительное время удерживает стабильным курс гривны к доллару. Оснований ожидать изменений политики центробанка пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе Национальный банк уменьшил интервенции на 18% до 618 млн долларов, однако фактическая потребность в них на прошлой неделе была значительно меньше

"По нашим подсчетам, наибольший объем интервенций был в понедельник и составил чуть меньше 300 млн долларов, хотя дефицит валюты на рынке в этот день был лишь 24 млн долларов. Поэтому увеличенными интервенциями в понедельник НБУ компенсировал банкам валюту, проданную клиентам еще в пятницу, ведь дефицит валюты в тот день достиг почти 250 млн долларов", - пишут аналитики.

По итогам недели НБУ оставил официальный курс гривны почти неизменным 41,51 грн/доллар. Наличный курс в системно важных банках также остался неизменным на уровне 41,2-41,7 грн/доллар.

НБУ заморозил курс на уровне 41,5 грн/доллар: чего ждать в ближайшие месяцы

"НБУ сохраняет интервенции близкими к средненедельному уровню за время полномасштабной войны. НБУ продолжает избегать резких колебаний курса гривны и сохраняет его пока относительно стабильным неподалеку 41.5 грн/доллар. Мы ожидаем подобную политику и в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре.

Напомним, Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар. Ранее ожидался курс 45 грн/доллар.

На прошлой неделе курс доллара вырос всего на 1 копейку с 41,49 до 41,50 грн/доллар. НБУ держит курс доллара стабильным возле уровня 41,50 гривен уже в течение трех недель. С начала месяца курс также почти не изменился.

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