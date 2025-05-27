НБУ заморозил курс на уровне 41,5 грн/доллар: чего ждать в ближайшие месяцы

Национальный банк уже длительное время удерживает стабильным курс гривны к доллару. Оснований ожидать изменений политики центробанка пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе Национальный банк уменьшил интервенции на 18% до 618 млн долларов, однако фактическая потребность в них на прошлой неделе была значительно меньше

"По нашим подсчетам, наибольший объем интервенций был в понедельник и составил чуть меньше 300 млн долларов, хотя дефицит валюты на рынке в этот день был лишь 24 млн долларов. Поэтому увеличенными интервенциями в понедельник НБУ компенсировал банкам валюту, проданную клиентам еще в пятницу, ведь дефицит валюты в тот день достиг почти 250 млн долларов", - пишут аналитики.

По итогам недели НБУ оставил официальный курс гривны почти неизменным 41,51 грн/доллар. Наличный курс в системно важных банках также остался неизменным на уровне 41,2-41,7 грн/доллар.

"НБУ сохраняет интервенции близкими к средненедельному уровню за время полномасштабной войны. НБУ продолжает избегать резких колебаний курса гривны и сохраняет его пока относительно стабильным неподалеку 41.5 грн/доллар. Мы ожидаем подобную политику и в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре.