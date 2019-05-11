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НБУ заметил снижение ставок по кредитам для населения

Новости » Экономика    11.05.2019 - 14:05
НБУ заметил снижение ставок по кредитам для населения
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Ставки по новым кредитам упали ниже 30% годовых

В марте 2019 года ставки по новым кредитам физическим лицам в банках снизились на 2,7 п.п. до 28,6% годовых. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май.

Как отмечается в обзоре, чистые гривневые кредиты физическим лицам продолжили расти: на 5,8% за квартал и на 34,4% г/г. Как и раньше, частные банки кредитовали население активнее (+8,7% за квартал).

НБУ заметил снижение ставок по кредитам для населения

НБУ ожидает, что темп роста чистого гривневого розничного кредитного портфеля сохранится на уровне свыше 30% г/г.

НБУ заметил снижение ставок по кредитам для населения

"Впрочем, учитывая то, что отдельные банки стремительно наращивают собственные портфели кредитов населению, НБУ проводит оценки рисков розничного кредитования и целесообразности введения более жестких стандартов оценки качества таких кредитов", - говорится в обзоре НБУ.

Напомним, согласно результатам "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, в марте 2019 года процентные ставки по новыми кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 29,5% годовых, что на 2,0 п.п. ниже, чем в феврале (31,5%).

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