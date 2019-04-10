Ставки по кредитам для населения упали ниже 30% годовых

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки выдают кредиты населению под 30%, предприятиям под 18%

В марте 2019 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 29,5% годовых, что на 2,0 п.п. ниже, чем в феврале (31,5%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились за месяц с 8,5% до 8,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте выросли с 17,9% до 18,0% годовых, по валютным выросли - с 5,7 % до 6,2%.

Данные: НБУ

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,5% до 1 152 млрд грн, в т.ч. для населения на 1,0% до 199 млрд грн, предприятий - на 1,7% до 850 млрд грн.

Данные: НБУ

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, в декабре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 3,9 п.п. выше, чем в декабре 2017 года (29,2%).

Напомним, в НБУ прогнозируют, что коммерческие банки Украины в 2019 году сохранят заинтересованность в розничном кредитовании.