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НБУ помітив зниження ставок за кредитами для населення

Новини » Економіка    11.05.2019 - 14:05
НБУ помітив зниження ставок за кредитами для населення
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

Ставки за новими кредитами впали нижче 30% річних

У березні 2019 року ставки за новими кредитами фізичним особам у банках знизилися на 2,7 в.п. до 28,6% річних. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за травень.

Як зазначається в огляді, чисті гривневі кредити фізичним особам продовжили зростати: на 5,8% за квартал та на 34,4% р/р. Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше (+8,7% за квартал).

НБУ помітив зниження ставок за кредитами для населення

НБУ очікує, що темп зростання чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля збережеться на рівні понад 30% р/р.

НБУ помітив зниження ставок за кредитами для населення

"Утім, з огляду на те, що окремі банки стрімко нарощують власні портфелі кредитів населенню, НБУ проводить оцінювання ризиків роздрібного кредитування та доцільності запровадження жорсткіших стандартів оцінки якості таких кредитів", - йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо, згідно з результатами "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців.

Нагадаємо, в березні 2019 року процентні ставки по новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 29,5% річних, що на 2,0 в.п. нижче, ніж у лютому (31,5%).

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