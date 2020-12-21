НБУ замерил уровень финансового стресса во время коронакризиса

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индекс стремительно вырос в марте, но затем упал до предыдущих значений

В течение последнего полугодия Индекс финансового стресса (ИФС) не демонстрировал волатильности и находился на низком уровне. Почти все показатели вернулись к значениям, которые наблюдались до начала пандемии COVID-19.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, по некоторым показателям зафиксировано исторически низкое значение. В частности, ставки по депозитам являются самыми низкими за все время работы банковского сектора, а депозиты населения растут, что свидетельствует о сохранении доверия вкладчиков - физических лиц к банковскому сектору.

"Субиндекс корпоративных ценных бумаг - единственный, который показывает тренд к росту прежде всего из-за волатильности цен на акции украинских компаний", - говорится в отчете.

С декабря 2020 года ИФС рассчитывается по новой методологии. В сравнении с предыдущим подходом обновленный индекс учитывает эффект изменения во времени корреляции между субиндексами. Это дает возможность учесть усиление связей между секторами экономики при неблагоприятных условиях, что соответственно может углублять кризис. Сейчас эффект корреляции отрицательный, что снижает влияние отдельных субиндексов на общий уровень стресса.

ИФС отражает исключительно текущее состояние дел в финансовом секторе и не указывает на будущие риски в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Напомним, по данным НБУ, главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности. Меры прошлых лет помогли пройти кризис с меньшими потерями, чем раньше.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.