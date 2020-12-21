НБУ заміряв рівень фінансового стресу під час коронакризи

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Індекс стрімко зріс у березні, але потім впав до попередніх значень

Протягом останнього півріччя Індекс фінансового стресу (ІФС) не демонстрував волатильності й перебував на низькому рівні. Майже всі показники повернулися до значень, що спостерігалися до початку пандемії COVID-19.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" за грудень 2020 року Національного банку України.

Як зазначається у звіті, за деякими показниками зафіксовано історично низьке значення. Зокрема, ставки за депозитами є найнижчими за весь час роботи банківського сектору, а депозити населення зростають, що свідчить про збереження довіри вкладників - фізичних осіб до банківського сектору.

"Субіндекс корпоративних цінних паперів - єдиний, який показує тренд до зростання насамперед через волатильність цін на акції українських компаній", - йдеться у звіті.

З грудня 2020 року ІФС розраховується за новою методологією. У порівнянні з попереднім підходом оновлений індекс ураховує ефект зміни в часі кореляції між субіндексами. Це дає змогу врахувати посилення зв’язків між секторами економіки за несприятливих умов, що відповідно може поглиблювати кризу. Нині ефект кореляції від’ємний, що знижує вплив окремих субіндексів на загальний рівень стресу.

ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, за даними НБУ, головною відмінністю економічної кризи 2020 року було збереження фінансової стабільності. Заходи минулих років допомогли пройти кризу з меншими втратами, ніж раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році зберігається на рівні 6,0%.