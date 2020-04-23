НБУ замерил уровень финансового стресса во время коронакризиса

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные относительно финансового стресса во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в первом еженедельном обзоре банковского сектора НБУ (за 13-17 апреля).

Как отмечается в обзоре, рост индекса финансового стресса был краткосрочным и был обусловлен в большой степени ростом доходности государственных ценных бумаг. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.

По данным НБУ, в первой декаде марта произошел слом тренда роста срочных гривневых и валютных депозитов. От пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а валютные (в долларовом эквиваленте) - на 4,0%. Однако темпы оттока были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.

За неделю, закончившуюся 17 апреля, гривневые средства населения выросли в целом на 1,4% из-за выплат зарплат и других платежей населению. Срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%. Валютные средства уменьшились за отчетную неделю на 0,5%, однако это было ниже чем неделю назад (-1,3%).

Отток срочных депозитов приостановил тенденцию снижения ставок по гривневым депозитам. С начала года стоимость 3-месячных гривневых вкладов снижалась умереннее, чем 12-месячных, отмечается в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.