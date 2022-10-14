НБУ призвал включить Россию в черный список группы по борьбе с отмыванием денег FATF
Национальный банк Украины обратился к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом на пленарном заседании 18-21 октября принять решение по России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
В обращении к FATF за подписью главы НБУ Андрея Пышного говорится об:
- исключении российской федерации из числа стран-членов FATF;
- обращении в региональные органы по типу FATF с требованием прекратить членство РФ и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах;
- включении РФ в "черный список FATF" (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).
Как отмечается в обращении, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение РФ основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения.
"Членство государства-террориста в FATF ставит под сомнение репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия. Невозможно вести диалог, основанный на доверии и взаимном уважении к международному праву и стандартам FATF, с государством-террористом. Ведение диалога возможно только после того, как она прекратит финансирование терроризма и угрозы применения оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
Напомним, в июне Россию исключили из руководящих органов FATF. Организация признала военные действия России против Украины противоречащими основным принципам организации, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы.