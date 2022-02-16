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НБУ зафиксировал умеренный отток вкладов населения из банков в начале 2022 года

Автор: Александр Белоус

В начале 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины вызвало умеренный отток вкладов населения. Но банки почти не повышали ставки для борьбы за клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ за февраль 2022 года.

"По состоянию на середину февраля понятно, что банки спокойно встретили отток, имея значительный запас ликвидности. Поскольку срочные средства были стабильными, финучреждения почти не повышали депозитные ставки, поскольку не имели необходимости дополнительно конкурировать за клиентов", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет ожидаемо влиять на условия привлечения средств и удорожать фондирование. Поэтому процентный риск банков будет усиливаться.

Напомним, в январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли на 0,1 п.п. до 7,3% годовых. Депозитный портфель банков населения сократился на 2,0% до 706 млрд гривен.

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