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Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 11:54
Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит Фото: депозит в банке можно разместить более чем под 7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,3% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 0,1 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе 2022 года упали на 0,1 п.п. до 0,5% годовых.

В январе 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,9%, что на 0,2 п.п. выше. По валютным депозитам ставки упали с 1,4% до 1,3% годовых.

Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит

Депозитный портфель банков за месяц сократился на 1,3% до 1 482 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 2,0% до 706 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 756 млрд гривен

Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков в январе 2022 года в национальной валюте составляли 32,7% годовых. Это выше, чем в декабре 2021 года (32,0%).

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