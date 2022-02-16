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НБУ зафіксував помірний відплив вкладів населення з банків на початку 2022 року

Автор: Олександр Білоус

На початку 2022 року військово-політична напруга навколо України спричинила помірний відплив вкладів населення. Але банки майже не підвищували ставки для боротьби за клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ за лютий 2022 року.

"Станом на середину лютого зрозуміло, що банки спокійно зустріли відпливи, маючи значний запас ліквідності. Оскільки строкові кошти були стабільними, фінустанови майже не підвищували депозитні ставки, адже не мали потреби додатково конкурувати за клієнтів", - йдеться в огляді.

Як зазначили в НБУ, подальше посилення монетарної політики очікувано впливатиме на умови залучення коштів та здорожчуватиме фондування. Тож процентний ризик банків посилюватиметься.

Нагадаємо, у січні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення зросли на 0,1 в.п. до 7,3% річних. Депозитний портфель банків населення скоротився на 2,0% до 706 млрд гривень.

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