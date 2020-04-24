НБУ зафиксировал ценовую аномалию на Пасху

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обычно цены на продукты на Пасху растут, но не в этом году

За последнюю неделю (с 17 по 23 апреля) цены на продукты питания в Украине выросли на 0,1%. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, цены на Пасху вели себя вели себя необычно: традиционно в этот период продукты питания дорожают, но не в этот раз. С одной стороны, немного выросли цены на яйца (на 0,8%) и свинину (на 0,8%). Но третью неделю подряд продолжалось снижение цен на овощи борщевого набора, хотя для апреля более характерно подорожание этих овощей.Также нижались цены на лимоны и чеснок.

По данным НБУ, стабильными были цены бытовую технику, товары личного ухода, а цены на топливо и лекарства даже снизились.

"Впервые с начала карантина не изменились цены на туалетную бумагу", - добавили в НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.