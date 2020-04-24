НБУ зафіксував цінову аномалію на Великдень

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазвичай ціни на продукти на Великдень зростають, але не цьому році

За останній тиждень (з 17 по 23 квітня) ціни на продукти харчування в Україні зросли на 0,1%. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, ціни на Великдень поводили себе поводилися незвично: зазвичай в цей період продукти харчування дорожчають, але не цього разу. З одного боку, трішки зросли ціни на яйця (на 0,8%) та свинину (на 0,8%). Але третій тиждень поспіль тривало зниження цін на овочі борщового набору, хоча для квітня більш характерне подорожчання цих овочів. Надалі знижувалися ціни на лимони та часник.

За даними НБУ, стабільними були також ціни побутову техніку, товари особистого догляду, а ціни на паливо та ліки навіть знизилися.

"Вперше з початку карантину не змінилися ціни на туалетний папір", - додали в НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту.