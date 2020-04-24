ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ зафіксував цінову аномалію на Великдень

Новини » Економіка     24.04.2020 - 15:14
НБУ зафіксував цінову аномалію на Великдень
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазвичай ціни на продукти на Великдень зростають, але не цьому році

За останній тиждень (з 17 по 23 квітня) ціни на продукти харчування в Україні зросли на 0,1%. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, ціни на Великдень поводили себе поводилися незвично: зазвичай в цей період продукти харчування дорожчають, але не цього разу. З одного боку, трішки зросли ціни на яйця (на 0,8%) та свинину (на 0,8%). Але третій тиждень поспіль тривало зниження цін на овочі борщового набору, хоча для квітня більш характерне подорожчання цих овочів. Надалі знижувалися ціни на лимони та часник.

За даними НБУ, стабільними були також ціни побутову техніку, товари особистого догляду, а ціни на паливо та ліки навіть знизилися.

"Вперше з початку карантину не змінилися ціни на туалетний папір", - додали в НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту.

НБУ знизив план із купівлі валюти на ринку через кризу НБУ оцінив падіння ВВП у першому кварталі
Новини України ценыінфляціяНаціональний банк України
News
On Top