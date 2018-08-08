НБУ зафиксировал рост депозитов населения и бизнеса во II квартале

Депозиты населения за II квартал выросли на 17,2 млрд гривен

Во II квартале 2018 года в Украине выросли депозиты населения и бизнеса. Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" на сайте Нацбанка.

Сообщается, что в апреле-июне сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему (+ 8,7% кв./кв. и + 21,4% г/г). Государственные банки продолжили наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается. Во втором квартале средства населения в банках выросли на 17,2 млрд гривен. Это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию.

Средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд гривен. Всего за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Рост валютных вкладов бизнеса обеспечили в основном государственные монополии.

Также сообщается, доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%.

В то же время стоимость депозитов и кредитов для населения осталась неизменной. В течение II квартала ставки по гривневым депозитам физлиц и стоимость кредитов населению почти не изменились. Банки слабо дифференцируют депозитные ставки в зависимости от срочности: стоимость депозитов в гривне на 6, 9 и 12 месяцев находилась на уровне около 14,1% годовых на конец квартала.

Стоимость 12-месячных депозитов в долларах оставалась на историческом минимуме - 3,3% годовых. Стоимость новых кредитов корпорациям выросла на 0,6 п.п. - до 16,1% годовых.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за I полугодие банки Украины получили 8,3 млрд гривен чистой прибыли.