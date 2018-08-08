За I полугодие банки Украины получили 8,3 млрд гривен чистой прибыли

НБУ ожидает, что банковский сектор останется прибыльным по итогам года

За I полугодие 2018 банки Украины получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд гривен. Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" на сайте Нацбанка.

Сообщается, что банковский сектор Украины остается прибыльным - за первое полугодие банки получили 8,3 млрд гривен чистой прибыли. Во II квартале сектор зафиксировал умеренный ущерб - 0,4 млрд гривен - в результате значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков. Без учета него финансовый результат платежеспособных банков во II квартале составил 6,8 млрд гривен.

Кроме того, из-за перехода на международный стандарты финансовой отчетности (МСФО 9) во II квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд гривен в основном из-за формирования резервов по обесцененным кредитам. Это изменило балансовый капитал банка, но не повлияло на его регулятивный капитал и показатели достаточности капитала.

В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы. Значительные отчисления в резервы во II полугодии не ожидаются, сектор будет прибыльным по итогам года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в I квартале 2018 года наблюдался рост депозитов в банках.