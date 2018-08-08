НБУ зафіксував зростання депозитів населення і бізнесу в II кварталі

Депозити населення за II квартал зросли на 17,2 млрд гривень

У II кварталі 2018 року в Україні зросли депозити населення і бізнесу. Про це йдеться в "Огляді банківського сектора" на сайті Нацбанку.

Повідомляється, що в квітні-червні збереглися високі темпи припливу гривневих коштів населення в банківську систему (+ 8,7% кв./кв. і + 21,4% р/р). Державні банки продовжили нарощувати обсяги депозитів у валюті, хоча в цілому по системі частка валютних депозитів скорочується. У другому кварталі кошти населення в банках зросли на 17,2 млрд гривень. Це переважно короткострокові депозити: близько половини з них складають депозити до 3 місяців і кошти на вимогу.

Кошти бізнесу в банках, після сезонного відтоку на початку року, у другому кварталі збільшилися на 6,4 млрд гривень. Всього за квітень-червень кошти бізнесу в банках виросли на 0,9% в гривні і 4,2% в іноземній валюті в доларовому еквіваленті. Зростання валютних вкладів бізнесу забезпечили в основному державні монополії.

Також повідомляється, частка коштів НБУ в фондуванні банків знизилася до історично мінімального значення в 0,9%.

У той же час вартість депозитів і кредитів для населення залишилася незмінною. Протягом II кварталу ставки за гривневими депозитами фізосіб і вартість кредитів населенню майже не змінилися. Банки слабо диференціюють депозитні ставки в залежності від терміновості: вартість депозитів у гривні на 6, 9 і 12 місяців перебувала на рівні близько 14,1% річних на кінець кварталу.

Вартість 12-місячних депозитів у доларах залишалася на історичному мінімумі - 3,3% річних. Вартість нових кредитів корпораціям зросла на 0,6 в. п. - до 16,1% річних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за I півріччя банки України отримали 8,3 млрд гривень чистого прибутку.