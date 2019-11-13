НБУ зафиксировал резкий рост кредитных ставок для населения

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Потребительское кредитование - самый прибыльный бизнес

Стоимость гривневых кредитов для физических лиц в банках по за III квартал выросла на 4,5 в. п. до 34,1% годовых. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за ноябрь 2019 года.

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По данным НБУ, чистые гривневые кредиты физическим лицам выросли за квартал на 7,9% и на 29,9% г/г. После стремительного трехлетнего роста ощутимым является эффект базы: в прошлом году в октябре темпы роста составили +38,0%, в июне 2019 - +33,2% г/г.

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В то же время, ставки по 12-месячным гривневым депозитам физических лиц в III квартале выросли на 0,3 п.п. до 15,8% годовых за высокой конкуренции за вкладчиков. Стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США была на исторических минимумах - 3,2% годовых.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составили 36,1% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в сентябре (35,9%).

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года средние процентные ставки банков новыми депозитами в гривне для населения снизились с 14,7% до 14,5 % годовых.