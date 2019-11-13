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НБУ зафиксировал резкий рост кредитных ставок для населения

Новости » Экономика     13.11.2019 - 13:45
НБУ зафиксировал резкий рост кредитных ставок для населения
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Потребительское кредитование - самый прибыльный бизнес

Стоимость гривневых кредитов для физических лиц в банках по за III квартал выросла на 4,5 в. п. до 34,1% годовых. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за ноябрь 2019 года.

НБУ зафиксировал резкий рост кредитных ставок для населения

bank.gov.ua

По данным НБУ, чистые гривневые кредиты физическим лицам выросли за квартал на 7,9% и на 29,9% г/г. После стремительного трехлетнего роста ощутимым является эффект базы: в прошлом году в октябре темпы роста составили +38,0%, в июне 2019 - +33,2% г/г.

НБУ зафиксировал резкий рост кредитных ставок для населения

bank.gov.ua

В то же время, ставки по 12-месячным гривневым депозитам физических лиц в III квартале выросли на 0,3 п.п. до 15,8% годовых за высокой конкуренции за вкладчиков. Стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США была на исторических минимумах - 3,2% годовых.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составили 36,1% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в сентябре (35,9%).

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года средние процентные ставки банков новыми депозитами в гривне для населения снизились с 14,7% до 14,5 % годовых.

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