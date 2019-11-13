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НБУ зафіксував різке зростання кредитних ставок для населення

Новини » Економіка     13.11.2019 - 13:45
НБУ зафіксував різке зростання кредитних ставок для населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Споживче кредитування - найбільш прибутковий бізнес

Вартість гривневих кредитів для фізичних осіб в банках за ІІІ квартал за зросла на 4,5 в. п. до 34,1% річних. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за листопад 2019 року.

НБУ зафіксував різке зростання кредитних ставок для населення

bank.gov.ua

За даними НБУ, чисті гривневі кредити фізичним особам зросли за квартал на 7,9% і на 29,9% р/р. Після стрімкого трирічного зростання відчутним є ефект бази: торік у жовтні темпи зростання становили +38,0%, у червні 2019 - +33,2% р/р.

НБУ зафіксував різке зростання кредитних ставок для населення

bank.gov.ua

У той же час, ставки за 12-місячними гривневими депозитами фізичних осіб у ІІІ кварталі зросли на 0,3 в. п. до 15,8% річних через високу конкуренцію за вкладників. Вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США була на історичних мінімумах - 3,2% річних.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 0,2 п. п. вище, ніж у вересні (35,9%).

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 14,7% до 14,5 % річних.

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