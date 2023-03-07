НБУ забрав ліцензію та ліквідував "Айбокс Банк". Термінали IBOX тимчасово не працюють

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Айбокс Банк" з 7 березня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як повідомляється, банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Зазначається, що "Айбокс Банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Протягом останніх двох років до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).
В НБУ повідомили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.
Клієнтів Monobank закликали поповнювати картки іншими способами, оскільки зараз це неможливо робити за допомогою терміналів IBOX.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Нацбанк України своїм рішенням 6 жовтня минулого року ліквідував АТ "Банк Січ". Раніше фінустанова була віднесена до категорії неплатоспроможних.
Також раніше ми писали, що у липні минулого року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".
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