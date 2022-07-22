Нацбанк забрал лицензию и ликвидировал "Мегабанк": в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу НБУ .

Отмечается, что решение регулятор принял 21 июля, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Как сообщалось, Национальный банк 2 июня 2022 года отнес "Мегабанк" к категории неплатежеспособных из-за существенных нарушений в оценке кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня начал принимать заявки от потенциальных инвесторов на участие в открытом конкурсе по выводу АО “Мегабанк” с рынка.

Это - первый банк, на вкладчиков которого распространяется норма о полном возмещении средств на время действия военного положения.