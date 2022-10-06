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НБУ ліквідував "Банк Січ"

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 21:44
НБУ ліквідував "Банк Січ" Фото: НБУ ліквідував "Банк Січ" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Нацбанк України своїм рішенням сьогодні, 6 жовтня, ліквідував АТ "Банк Січ". Раніше фінустанова була віднесена до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки та банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", враховуючи пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", ухвалив рішення від 6 жовтня 2022 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" з 10 жовтня 2022 року", - йдеться у заяві.

Раніше правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через брак коштів.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення за станом здоров'я.

Раніше також повідомлялося, що НБУ запровадив заборону на перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.

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