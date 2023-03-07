НБУ забрал лицензию и ликвидировал "Айбокс Банк". Терминалы IBOX временно не работают
Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Айбокс Банк" с 7 марта 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как сообщается, банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Отмечается, что "Айбокс Банк" ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.
Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.
В течение последних двух лет в банк неоднократно применились меры влияния из-за нарушений в сфере финмониторинга: налагал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов совершаемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменную оговорку (дважды).
В НБУ сообщили, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере.
Клиентов Monobank призвали пополнять карты другими способами, поскольку сейчас это невозможно делать с помощью терминалов IBOX.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Нацбанк Украины своим решением 6 октября прошлого года ликвидировал АО "Банк Сич". Ранее финучреждение было отнесено к категории неплатежеспособных.
Также ранее мы писали, что в июле прошлого года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мегабанк".
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