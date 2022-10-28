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НБУ заборонив передачу акцій "Альфа-банку" російському бізнесмену, який опинився під санкціями

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:52
НБУ заборонив передачу акцій "Альфа-банку" російському бізнесмену, який опинився під санкціями Фото: НБУ ухвалив рішення що Альфа-банку (alfabank.ru)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України заборонив набуття Андрієм Косоговим істотної участі в АТ "Альфа-Банк". Проти російського бізнесмена введені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, рішення обумовлене застосуванням до Косогова персональних санкцій згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 19 жовтня 2022 року та, відповідно, невідповідністю ділової репутації Косогова вимогам законодавства України.

У НБУ повідомили, що 15 квітня 2022 року НБУ прийняв рішення визнати Косогова власником опосередкованої істотної участі в АТ "Альфа-Банк" у розмірі 40,9614% статутного капіталу. Водночас він набув істотну участь без отримання погодження НБУ та з порушенням вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.

Андрій Косогов - російський підприємець, один із засновників та основних акціонерів "Альфа-Груп", член ради директорів LetterOne та наглядової ради "Альфа-Груп". У 2020 році посів 79-у позицію в рейтингу найбагатших російських бізнесменів журналу Forbes зі статками 1,2 млрд доларів.

За даними "Альфа-банку", його найбільшими акціонерами опосередковано були Андрій Косогов (40,9614%, до нього після початку війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, що потрапили під санкції), Михайло Фрідман (32,86%) і Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%) та "Марк Фоундейшн з дослідження ракових захворювань" (3,8736%).

Про перспективи націоналізації Альфа-Банку читайте в матеріалі РБК-Україна "Альфа-Банк Україна віддадуть державі? Що чекає вкладників і чому згоден Фрідман".

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