НБУ запретил передачу акций "Альфа-банка" российскому бизнесмену, оказавшемуся под санкциями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, решение обусловлено применением в Косогове персональных санкций по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года и, соответственно, несоответствием деловой репутации Косогова требованиям законодательства Украины.

В НБУ сообщили, что 15 апреля 2022 года НБУ принял решение признать Косогова собственником опосредованного существенного участия в АО "Альфа-Банк" в размере 40,9614% уставного капитала. В то же время он получил существенное участие без получения согласования НБУ и с нарушением требований банковского законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ.

Андрей Косогов - российский предприниматель, один из учредителей и основных акционеров "Альфа-Групп", член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп". В 2020 году занял 79-ю позицию в рейтинге самых богатых российских бизнесменов журнала Forbes с состоянием 1,2 млрд долларов.

По данным "Альфа-банка", его крупнейшими акционерами опосредованно были Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала войны перешли пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева, которые попали под санкции), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Италия, 9,9%) и "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%).