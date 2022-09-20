НБУ забезпечив каси банків готівковими доларами та євро

Національний банк України 19 вересня втретє провів операцію з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. До обміну НБУ запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

У НБУ зазначають, що інтервенції допомагають банкам задовольнити попит їхніх клієнтів на готівкову валюту, доки не будуть вирішені певні логістичні складнощі під час завезення банками готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни.

"Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

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