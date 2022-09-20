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НБУ забезпечив каси банків готівковими доларами та євро

Фото: НБУ обміняв банкам готівкові долари (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 19 вересня втретє провів операцію з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. До обміну НБУ запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Результати операцій:

  • з обміну доларів США: участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана майже вся сума;
  • з обміну євро: участь взяв один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

"Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що інтервенції допомагають банкам задовольнити попит їхніх клієнтів на готівкову валюту, доки не будуть вирішені певні логістичні складнощі під час завезення банками готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни.

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

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Національний банк України