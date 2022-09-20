НБУ обеспечил кассы банков наличными долларами и евро

Национальный банк Украины 19 сентября в третий раз провел операцию с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. К обмену НБУ предложил 100 млн. долларов и 100 млн. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В НБУ отмечают, что интервенции помогают банкам удовлетворить спрос их клиентов на наличную валюту, пока не будут решены определенные логистические сложности при завозе банками наличной валюты из-за границы в условиях полномасштабной войны.

"Наличная иностранная валюта поступит в кассы банков уже в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за границы резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

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