ПриватБанк сделал важное заявление о продаже долларов в кассах: возникли проблемы

Летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на резко выросшие поставки долларов и евро из-за рубежа, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", - сказал он.

По его словам, в августе ПриватБанк заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок.

"В сентябре мы заказали еще больше валюты", - сообщил Серга, отметив, что основной проблемой является доставка валюты по отделениям регионах.

Пресс-секретарь банка уверен, что по мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены.