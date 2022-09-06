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ПриватБанк сделал важное заявление о продаже долларов в кассах: возникли проблемы

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 13:31
ПриватБанк сделал важное заявление о продаже долларов в кассах: возникли проблемы Фото: в ПриватБанке не хватает валюты для всех отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на резко выросшие поставки долларов и евро из-за рубежа, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", - сказал он.

По его словам, в августе ПриватБанк заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок.

"В сентябре мы заказали еще больше валюты", - сообщил Серга, отметив, что основной проблемой является доставка валюты по отделениям регионах.

Пресс-секретарь банка уверен, что по мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены.

Напомним, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов.

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