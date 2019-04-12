НБУ выявил нелегальные пункты обмена валюты в пяти областях

Пункты выявлены в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях
Национальный банк Украины за январь-март 2019 года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и проведения валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, проверки проводились в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк разрешил обмен иностранной валюты не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.