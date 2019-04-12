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НБУ виявив нелегальні пункти обміну валюти в п'яти областях

Новини » Фінанси    12.04.2019 - 21:07
НБУ виявив нелегальні пункти обміну валюти в п'яти областях
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пункти виявлено в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях

Національний банк України за січень-березень 2019 року здійснив 284 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Київській областях та у м. Києві.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
  • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк дозволив обмін іноземної валюти не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.

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