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НБУ выявил десятки нелегальных пунктов обмена валют

Новости » Экономика     14.01.2020 - 15:42
НБУ выявил десятки нелегальных пунктов обмена валют
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нацбанк обнародовал данные за 2019 год

Национальный банк Украины (НБУ) за 2019 год во время проведения проверок выявил 58 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, нелегальные пункты работали в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", - отметили в НБУ

По данным пресс-службы, НБУ за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций)

Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.

Напомним, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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